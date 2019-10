Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto questa notte verso le 3.00 dai Vigili del Fuoco intervenuti in via Caruso a Modena per l’incendio di un’autovettura. Nell’auto, completamente distrutta dalle fiamme, il corpo senza vita di una persona: non si sa ancora se si tratta di un uomo o di una donna. Indagini sulle cause e per l’identificazione sono in corso.