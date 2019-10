Sos piccoli diabete, cena di solidarietà a Scandiano il 24 ottobre

“Sos piccoli diabete” è una iniziativa realizzata a sostengo dell’associazione Fand per i bambini portatori di diabete e per gli asili parrocchiali che li accolgono. E’ messa in campo da Pac Christi Reggio Emilia, in collaborazione con Fnp Cisl Emilia Romagna e Anteas Emilia Romagna.

Per questo è organizzata una cena giovedì 24 ottobre 2019, alle 19.30, presso la Parrocchia Santa Teresa, in viale Europa 15 a Scandiano. Nel menu: antipasti, polenta, carne e torte. E’ prevista la partecipazione eccezionale dell’attrice dialettale Sandra De Pietri, che curerà un inframezzo.

E’ necessaria prenotazione a Ester Magnanini 346/2381039 o Barbara Berni 334/6296559.