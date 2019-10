Schianto a Lesignana: morto un 75enne

Incidente mortale questa mattina intorno alle 9.00 sulla Nazionale per Carpi Nord a Lesignana. A perdere la vita è stato un uomo di 75 anni. Lo scontro ha interessato un camion e due auto, all’interno di una delle quali viaggiava la vittima.Un altro uomo di 40 anni è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara con ferite non gravi. Una delle auto coinvolte è finita in un fosso e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme a Polizia Municipale e 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo la Nazionale per Carpi, che è stata momentaneamente chiusa per permettere i soccorsi e tutti i rilievi del caso.