Sabato a Fiorano un incontro con l’Associazione Parkinson Modena

E’ difficile sapere il numero esatto di chi soffre di Parkinson, ma si calcola che in Italia siano più di 500.000 e che questa sia la seconda malattia degenerativa più diffusa, dopo l’Alzheimer.

Riveste perciò particolare importanza sanitaria e sociale l’incontro organizzato dall’Associazione Parkinson Modena, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, sabato 26 ottobre 2019 alle ore 9, presso la sala incontri al primo piano del Palazzo Astoria di Fiorano Modenese, rivolta a tutti.

Alle ore 9 i lavori saranno aperti dal saluto del presidente dell’associazione Villiam Martinelli e del sindaco Francesco Tosi.

Segue la presentazione dell’associazione e di tutte le sue attività. Nata nel 2005 grazie all’impegno di un gruppo di volontari che si sono uniti per aiutare i loro famigliari ammalati di Parkinson, ha lo scopo di fornire un aiuto ai malati ed ai loro famigliari, promuovendo una cultura del benessere psico-fisico, di solidarietà ed integrazione sociale per contrastare l’emarginazione l’isolamento e la solitudine. Offre diverse attività sia su Modena che in provincia (Corto e Camposanto), proponendo: Ginnastica Adattata, Ginnastica Posturale, Ginnastica in Acqua, Logopedia, Danza terapia e Massoterapia.

Nello specifico la Ginnastica adattata è di fondamentale importanza per contrastare la disabilità, mantenere le capacità residue, migliorare il tono dell`umore e la qualità della vita quotidiana, contrastando la rigidità muscolare e i dolori tipici della malattia di Parkinson. All’incontro ne parlerà un tecnico laureato in scienze motorie preventive adattate.

Un’altra relazione è svolta da un neurologo per illustrare le caratteristiche della malattia e per rispondere alle domande dei partecipanti. Conclude la mattinata un breve rinfresco.