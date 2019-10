Madre e figlia ferite in incidente stradale a San Giovanni in Persiceto

Due donne, madre e figlia, sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente stradale accaduto intorno alle 16.30 in via Sasso a San Giovanni in Persiceto. L’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada e si è capovolta, le due donne sono rimaste incastrate nell’abitacolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco da Bologna sede centrale e dal distaccamento di San Giovanni che hanno lavorato duramente per liberarle. Una è stata stabilizzata e trasportata con l’elicottero del 118 mentre l’altra è stata trasportata in ospedale in ambulanza. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario. Sul posto 115, 118 e le forze dell’ordine.