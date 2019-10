Light Contact -60: l’albinetana Chiara Iaccheri è campionessa del Mondo

L’albinetana Chiara Iaccheri ieri ha centrato l’ennesimo trionfo sportivo laureandosi campionessa del Mondo al Wku World Championships 2019, nella categoria Light contact -60 chilogrammi.

La 26enne ha gareggiato contro avversarie di assoluto valore nell’evento andato in scena a Bregenz (Austria), vincendo le eliminatorie e arrivando in finale contro un’atleta tedesca, già affrontata e sconfitta ai campionati europei di Stoccarda. La sfida tra le due è stata molto equilibrata, ma alla fine Chiara l’ha spuntata ed è salita sul gradino più alto del podio.

“Abbiamo lottato fino alla fine – spiega l’atleta albinetana – e non è stato facile avere la meglio, ma ce l’ho fatta e per me è stata una soddisfazione incredibile. Sono felice anche per il mio maestro Stefano Bassi che ha sempre creduto nelle mie possibilità. Essere arrivata prima a questo evento al quale erano presenti le migliori atlete del mondo mi dà fiducia per continuare a praticare questa disciplina che amo”.

Con questo successo Chiara conferma un percorso costellato di primati, ottenuti con grandi sacrifici e duro lavoro nella palestra Your Fit di Reggio.

Nell’aprile scorso la giovane atleta della Kick Boxing Reggio Emilia si era laureata campionessa Europea al Wku di Kickboxing di Stoccarda; nel maggio 2018 aveva conquistato il titolo al mondiale di Kick-boxing organizzato dalla federazione Iaksa a San Marino.

“Chiara è un’atleta che continua a dimostrare il suo valore. Essere riconfermati ai vertici è sempre più difficile. Siamo fieri di lei e del fatto che promuova questo sport e il nome di Albinea in giro per il mondo”, ha commentato il sindaco di albinea Nico Giberti.