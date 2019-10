Lello Arena al Teatro Duse di Bologna con ‘Miseria e nobiltà’

Dopo il grande successo di ‘Parenti serpenti’ in scena la scorsa stagione, Lello Arena torna al Teatro Duse di Bologna, questa volta con un grande classico del teatro napoletano: ‘Miseria e nobiltà’ di Eduardo Scarpetta. Lo spettacolo, in cartellone dal 25 al 27 ottobre 2019 (venerdì e sabato alle ore 21, domenica ore 16) vede alla regia ancora Luciano Melchionna, che immerge la commedia di Scarpetta di un’ambientazione gotica in grado di accentuare l’aspetto grottesco e quanto mai attuale della vicenda.

“Miseria o nobiltà? Una cosa è certa, l’una non esisterebbe senza l’altra – spiega lo stesso regista – così come il palazzo signorile, affrescato e assolato, non starebbe in piedi senza le sue fondamenta buie, umide e scrostate. Un perfetto ecosistema: senza un solo elemento, crolla l’intera architettura”. Così, prosegue Melchionna “in uno scantinato/discarica, mai finito e mai decorato, dove si nascondono istinti e rifiuti, tra le ceneri della miseria proliferano e lottano per la sopravvivenza ‘ratti’ che presto, travestiti da ‘cani o gatti’, sgomiteranno per salire alla luce del sole”. Sono personaggi che “trascinano i propri corpi come fantasmi affamati di cibo e di vita. ‘Ombre si dice siano, queste maschere, ombre potenti’ in bilico tra la miseria del presente e la nobiltà della tradizione, intesa come monito di qualità e giusto equilibrio. In un pianeta dove i ricchi sono sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono sempre più poveri – conclude Melchionna – non ci resta che ridere”.

BIGLIETTERIA: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. On line: teatroduse.it e sul circuito Vivaticket