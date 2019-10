Guida in stato di ebbrezza: denunce e revoca della patente sulle strade sassolesi

I diversi servizi notturni di controllo del territorio, eseguiti nel weekend nel territorio sassolese dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia e delle stazioni di Maranello e Formigine, hanno permesso di fermare due utenti della strada che circolavano con tasso alcolemico oltre il limite consentito. Per loro è scattato il ritiro dei documenti di guida.

Nel sassolese i servizi di controllo si sono estesi anche ai parcheggi pubblici e ad altri luoghi frequentati da giovani. Nel corso di questi ultimi, uno straniero è stato controllato all’interno di un’autovettura e trovato in possesso di una dose di hashish, mentre un giovane del luogo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Per entrambi è scattata la segnalazione amministrativa alla prefettura.

Sempre i militari dell’Arma di Sassuolo hanno identificato e deferito alla procura della Repubblica il conducente di un’autovettura che sabato pomeriggio aveva cagionato un sinistro senza feriti in via Cavallotti, allontanandosi subito dopo dal luogo dell’incidente. L’automobilista è stato comunque individuato e fermato. L’uomo, un quarantenne di Reggio Emilia risultato positivo all’etilometro, è stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza con rifiuto di sottoporsi all’accertamento e fuga a seguito di incidente stradale.