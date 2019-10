Francesca Montorsi vicecampionessa regionale di tennis under 10

Si aggiunge un nuovo trofeo all’ottima stagione del tennis scandianese. Domenica 20 ottobre la piccola Francesca Montorsi si è laureata vicecampionessa regionale di tennis under 10, arrivando in finale al circuito giovanile Australian Tour 2019. Il master finale, che ha raccolto le migliori tenniste delle categorie da under 10 ad under 14, si è disputato sui campi del Tennis Club Faenza: Francesca ha superato 3 turni prima di cedere in finale da Camilla Montenet, del CT Castellazzo, incontrata in molte occasioni quest’anno.

Francesca Montorsi è tesserata per ASD Sportissima di Scandiano e si allena sotto la guida del Maestro Vittorio Zanni: pur essendo di un anno più giovane di molte avversarie, in questa stagione nei tornei under 10 ha ottenuto brillanti risultati, come il quarto posto nazionale con la formazione reggiana nella Coppa delle Province e, in coppia con Edoardo Bardelli, ha portato ASD Sportissima alla vittoria nel Campionato regionale a squadre under 10.

Per concludere un’ottima stagione, Francesca parteciperà a Milano dal 4 all’8 novembre al Junior Next Gen, torneo riservato ai migliori tennisti italiani nelle categorie giovanili e che si svolge in contemporanea con l’ATP Next Gen, torneo che vede in campo i migliori under 21 a livello mondiale.