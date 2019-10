Carpi, alla guida con un elevato tasso alcolemico: tre le patenti ritirate

Questo fine settimana i Carabinieri hanno eseguito diversi servizi notturni di controllo del territorio e di sicurezza degli utenti della strada. In particolare nel carpigiano, le stazioni di San Prospero e San Felice sul Panaro, nel corso di mirati servizi, hanno deferito alla Procura della Repubblica tre conducenti di veicoli risultati alla guida con tasso alcolemico elevato. Per i tre è scattato il ritiro della patente di guida e in un caso anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca.