Bon ton al Centro culturale Via Vittorio Veneto

Con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, il Comitato Fiorano in Festa svolge le sue iniziative al Centro Via Vittorio Veneto’ spazio culturale dove ideare e organizzare eventi, laboratori, corsi, convegni, conferenze, workshop.

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 20.30, con ingresso ad offerta libera, è previsto un incontro dedicato al ‘Bon ton’, per comprendere le regole sociali, del buon gusto, delle buone maniere, il galateo moderno per ogni occasione.

Mercoledì sera si parla di ‘Stile ed abbigliamento uomo-donna per ogni occasione’. Seguiranno il 6 novembre ‘L’uso del cellulare e dei social’ e il 20 novembre ‘Matrimoni: quello che c’è da sapere per chi invita e per chi partecipa”.