Bambini in biblioteca ad Albinea per impararne il funzionamento

Vedere da vicino che cosa fa un bibliotecario? Passare un pomeriggio in biblioteca e vedere come funziona? Nessun problema, basta iscriversi ad “Aspiranti bibliotecari”, l’iniziativa che andrà in scena nei pomeriggi di martedì 22 e giovedì 24 ottobre nella biblioteca Pablo Neruda di Albinea.

L’iniziativa, che rientra nel cartellone dei Bibliodays, è rivolta ai bambini ed alle bambine che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria.

La prenotazione è obbligatoria. Si può scegliere un turno in una delle due giornate alle ore 15, alle 16 oppure alle 17. Il turno durerà circa 55’, i partecipanti saranno accompagnati

da un’operatrice della biblioteca.

I partecipanti sono invitati a portare con loro uno o due libri che hanno letto e che vorrebbero consigliare ad altri bambini!

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0522.590262 o scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it