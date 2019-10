Poco dopo le 17.30 di oggi un principio d’incendio ha interessato una vettura in via Calzoni in zona fiera a Bologna. L’auto ha cominciato a bruciare nel vano motore.

Sul posto i vigili del fuoco che insieme alla prontezza del proprietario, intervenuto in prima battuta con un estintore a polvere, hanno evitato il rogo dell’intera auto mettendo poi in sicurezza il mezzo.