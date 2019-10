Al via la nuova stagione teatrale del Boiardo di Scandiano

Parte decisamente con un segno positivo la nuova stagione teatrale del Boiardo di Scandiano che registra un sold out nelle quattro serate dello spettacolo inaugurale “Attorno a un tavolo. Piccoli fallimenti senza importanza” a cura del Teatro delle Ariette. Da martedì 22 a venerdì 25 ottobre lo spettacolo sarà in Sala Casini presso il polo Made di via Diaz (la sede è stata spostata per motivi tecnici dal Castello di Arceto dove era inizialmente prevista) per un pubblico ristretto che parteciperà attivamente alla sua messa in scena. Questa è la quinta stagione che vede la collaborazione tra ATER-Associazione Teatrale Emilia Romagna e il Comune di Scandiano che insieme, anno dopo anno, sono riusciti ad ampliare il pubblico, fidelizzandolo e creando un numero di abbonati in crescita stagione dopo stagione.

Lo spettacolo delle Ariette vede uno spazio scenico condiviso: una cucina, un grande tavolo al centro. Attorno ci sono tavoli da lavoro, forno, pentole, fornelli, taglieri e mattarelli.

Paola, Stefano e Maurizio accolgono gli spettatori, li fanno accomodare attorno al tavolo e apparecchiano.

“Per noi è sempre molto bello invitare gli amici a pranzo o a cena, però non è facile. Ci sono sempre troppe cose da fare, il tempo manca…›”, dice Stefano.

Così comincia la cena (o il pranzo) e i tre attori, servendo acqua e vino locale, focacce, formaggio, verdure e tagliatelle, raccontano storie di vita (di teatro, di agricoltura, di paura di volare, di amici e di cinghiali), esperienze personali, piccoli fallimenti apparentemente senza importanza, inquietudini che attraversano il nostro presente. Lo fanno con leggerezza, senza drammatizzare, piuttosto con la voglia di giocare. Nella Cucina-Teatro delle Ariette tentano di creare, per il tempo effimero dello spettacolo, una comunità provvisoria, forse ancora possibile.

Tutte le informazioni sugli spettacoli e gli abbonamenti le trovate sul sito www.cinemateatroboiardo.com