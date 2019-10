A Sassuolo parte un intervento di manutenzione del fondo stradale lungo il ponte Secchia sulla SP467

A Sassuolo parte, martedì 22 ottobre, un intervento di manutenzione del fondo stradale, lungo il ponte di Villalunga sul Secchia, sulla strada provinciale 467. Per ridurre i disagi alla circolazione i lavori prenderanno il via dalle ore 9 con il rifacimento del manto stradale della corsia di innesto sul ponte, in direzione Reggio Emilia; i veicoli provenienti da via Ancora e diretti verso il territorio di Reggio Emilia verranno deviati sulla rotatoria di via Regina Pacis per l’inversione di marcia.

L’intervento prosegue, fino a circa le ore 18, sul ponte lungo la corsia in direzione di Reggio Emilia; successivamente, nella giornata di mercoledì 23 ottobre, i lavori si sposteranno, con gli stessi orari, nel senso di marcia da Reggio Emilia a Sassuolo per terminare nel pomeriggio.

Per consentire i lavori sarà necessario regolare temporaneamente la circolazione e senso unico alternato e per brevi tratti; possibili, comunque disagi, alla circolazione. Nei giorni successivi il cantiere della Provincia si sposterà lungo la nuova Pedemontana nel tratto da Pozza di Maranello a Solignano.