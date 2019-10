50 anni di Luna: il Planetario in Biblioteca a Sant’Ilario d’Enza

Visto il successo dello scorso anno, ancora una volta il planetario itinerante gonfiabile dell’Associazione Gogool atterra (martedì 22 ottobre, dalle 15 alle 19) in Biblioteca a Sant’Ilario in occasione dei Bibliodays. Stavolta l’esplorazione del cielo partirà dal nostro satellite, di cui ricorre il cinquantenario dalla prima esplorazione.

Da qualche tempo l’Associazione Culturale Googol si occupa di promuovere e divulgare la cultura scientifica. Il planetario Starlab consente all’Associazione di portare il cielo stellato a portata di tutti.

Lo Starlab è costituito da una cupola gonfiabile in grado di ospitare 25 persone. Può essere installato in pochi minuti. All’interno del planetario grandi e piccini possono ammirare uno straordinario cielo stellato imparando a riconoscere le costellazioni e a scoprirne i miti e i segreti.

Perché questa iniziativa? Per diverse ragioni legate al tipo di società in cui viviamo, alle nostre abitudini di vita, ai problemi legati all’inquinamento luminoso spesso adulti e bambini non sanno quel che ogni notte (e anche ogni giorno) avviene su, in cielo, sopra le loro teste. La visita al planetario itinerante può essere, per i bambini e le bambine, un primo approccio a quello che avviene nel cielo, l’incontro con qualcosa di lontano e vicino che da sempre ha affascinato uomini e donne abitanti in ogni parte del mondo in qualunque momento storico. Il planetario è un po’ come una palestra, un luogo artificiale in cui imparare qualcosa da fare poi nel mondo reale, quello dove le stelle brillano davvero, dove la Luna sembra cambiare forma ogni sera, dove a volte sono visibili fenomeni straordinari come le comete o le eclissi.

L’associazione culturale non a fini di lucro Googol ha sede a Felino (PR) e si propone di diffondere ed ampliare la cultura scientifica organizzando – in collaborazione con università, comuni, enti e associazioni – incontri, mostre interattive, conferenze, dibattiti e corsi per persone di tutte le età.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858 – www.comune.santilariodenza.re.it