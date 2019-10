Principio d’incendio in un appartamento di via Rossini 45 a Maranello. Una famiglia composta da tre persone – genitori e figlio – ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 avendo riportato ustioni. I Vigili del fuoco hanno estinto le poche fiamme e messo in sicurezza quanto interessato dall’incendio. Le strutture non hanno subito danni. La fiammata potrebbe essersi sviluppata da vapori in cucina, quindi non si è trattato di una fuga di gas.