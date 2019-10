Torre degli Asinelli: dal 21 al 25 ottobre un intervento di edilizia acrobatica

Dal 21 al 25 ottobre la Torre degli Asinelli resterà chiusa al pubblico per alcuni interventi di restauro e manutenzione ordinaria, predisposti dal Comune di Bologna e Bologna Welcome, in accordo con la Soprintendenza.

Questi piccoli lavori, necessari per la cura della Torre, saranno eseguiti da operatori specializzati in interventi acrobatici, che interverranno muovendosi solo grazie al supporto di particolari funi. In questo modo non sarà necessario noleggiare e montare alcuna piattaforma elevatrice, evitando così l’impatto che questa struttura mobile avrebbe procurato sulla viabilità delle strade intorno al monumento e lasciando libera la vista della Torre.

Gli interventi riguardano la sommità della Torre degli Asinelli e in particolare: