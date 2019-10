Quali sono le infrastrutture per lo sviluppo dell’economia montana? Lapam Confartigianato propone un confronto con i protagonisti per lunedì 21 ottobre alle ore 18 presso la Sala dell’Unione Comuni del Frignano. Il confronto sarà arricchito da un ospite d’eccezione: l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Raffaele Donini. Al centro del dibattito i temi del turismo, della salute delle imprese e in particolare di quelle medie e piccole, delle infrastrutture, della lotta al dissesto idrogeologico, temi che saranno tratteggiati dall’introduzione del segretario Carlo Alberto Rossi.

I saluti saranno curati dal sindaco del sindaco di Pavullo, Luciano Biolchini e dal presidente della Provincia di Modena, Giandomenico Tomei. A seguire saranno premiate le aziende pavullesi associate a Lapam con 40 anni e oltre di fedeltà associativa.

A seguire il convegno aperto dall’intervento del Segretario Generale Lapam, Carlo Alberto Rossi, che presenterà i dati economici elaborati dall’Ufficio Studi Lapam. Seguirà l’intervista all’Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali dell’Emilia Romagna Raffaele Donini. Le conclusioni saranno curate dal Presidente Generale Lapam, Gilberto Luppi.