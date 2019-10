Ultimi giorni per le domande di ammissione ai nuovi Master di Unimore su sport e salute

Restano ancora pochi giorni per iscriversi ai due Master che Unimore ha lanciato per rispondere ai bisogni del territorio legati alla promozione della pratica sportiva come mezzo di prevenzione e benessere: il Master di primo livello in “Manager per la promozione dello sport e del benessere nelle comunità territoriali” e il Master di secondo livello in “Promozione della salute e del benessere”.

I termini per presentare la domanda di ammissione al Master di primo livello, che formerà figure professionali capaci di promuovere percorsi volti al benessere nelle comunità territoriali, scadono il 30 ottobre; la scadenza per il Master di secondo livello, che formerà figure esperte nell’ambito sport e della nutrizione, è invece fissata al 25 ottobre.

Il Master di primo livello in “Manager per la promozione dello sport e del benessere nelle comunità territoriali” nasce a seguito di una attenta analisi sui fabbisogni formativi, rispetto a figure manageriali, delle associazioni e federazioni sportive nazionali e territoriali, che hanno messo in evidenza l’urgenza di progettare un percorso formativo specialistico al fine di permettere a professionisti che già operano nel campo dello sport e del benessere o anche a giovani laureati interessati e appassionati a tali tematiche, di sviluppare competenze specifiche in tali ambiti con un focus specifico sulle comunità territoriali.

Il corso, di durata annuale, si compone di lezioni in aula che si svolgeranno presso le sedi di Unimore a Reggio Emilia, sarà aperto ad un massimo di 26 iscritti e gode del patrocinio di CONI e Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Per maggiori dettagli consultare il sito www.prosport.unimore.it o rivolgersi all’ufficio didattico prosport@unimore.it, tel. 0522.522521.

Anche il Master di secondo livello in “Promozione della salute e del benessere”, ha durata annuale e comporta un impegno di 1.500 ore, dedicate in parte a lezione frontali, in parte a stage e studio individuale ed alla preparazione di una prova finale. Il percorso nasce dalle nuove esigenze professionali di Aziende operanti nel Settore Sanitario e Sportivo, con l’obiettivo di formare professionisti con competenze specifiche nella gestione personalizzata e consapevole dell’attività fisica, dello sport e della nutrizione, per prevenire patologie e preservare il benessere dell’individuo.

Il Master, che si rivolge a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia e ai laureati magistrali in Scienze e Tecniche delle attività motorie che vogliono acquisire una specifica preparazione in un settore in crescita, accoglierà un massimo di 30 iscritti e ammette la frequenza anche a studenti in qualità di “uditori”, dietro pagamento di una quota ridotta.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.promozionesalute.unimore.it. Per informazioni ci si può rivolgere a masterpromozionesalute@unimore.it.