Sassuolo-Inter: esaurita la Tribuna Nord. Già venduti quasi 10.000 biglietti

Prosegue a gonfie vele la prevendita dei biglietti per Sassuolo-Inter in programma domenica 20 Ottobre alle ore 12.30 presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia: finora sono stati venduti già 9.771 tagliandi.

Esauriti i biglietti in Tribuna Nord (Settore Ospiti), già nei giorni scorsi era terminata la disponibilità nei settori di Tribuna Est Laterale e anche per quanto riguarda gli accrediti per le persone diversamente abili.

La prevendita rimane attiva per gli altri settori presso i punti vendita del circuito VivaTicket (clicca qui per scoprire il punto vendita più vicino) e online su www.vivaticket.it.