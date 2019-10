Sabato 19 ottobre torna “Prendiamoci cura di Castelnovo”

Dopo la grande dimostrazione di senso civico andata in scena sabato 5 ottobre, con volontari e studenti in strada a raccogliere foglie e cartacce per ripulire il paese, l’iniziativa “Prendiamoci cura di Castelnovo” tornerà sabato 19 ottobre a Castelnovo Sotto. Il ritrovo sarà alle 8.30 di fronte al municipio. Ai partecipanti verranno distribuiti guanti, rastrelli e buste. Sono invitati a partecipare tutti i cittadini e le associazioni del territorio.

Per informazioni contattare Auser al numero 0522.683064 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.