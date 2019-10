Mat, al via la Settimana della Salute Mentale

Sabato 19 ottobre prende il via Màt – Settimana della Salute Mentale, con conferenze, incontri, sport, musica, teatro, arte e cinema per sensibilizzare contro i pregiudizi e lo stigma di chi accede ai servizi di salute mentale, che proseguirà fino al 26 ottobre. Ad aprire la nona edizione della rassegna, come da tradizione, sarà il Màt Pride, la marcia per l’inclusione contro tutti i pregiudizi, che partirà alle 15.30 da Largo Porta Bologna per concludersi a La Tenda di Modena. Alle 15 il raduno con distribuzione magliette, adesivi e palloncini fino a esaurimento scorte. Alle 18.30 a Lo Spazio Nuovo aperitivo Damàt con i Risatini – RIcercati SApori SalenTINI e la musica di Radioliberamente e alle 20.30 i Music Against Disorders presentano il nuovo disco “Basta eroi”. Alle 22 ci si sposta al Vibra Club per festeggiare l’inizio di Màt con Claver Gold e Gente Del Posto in concerto. Al Teatro Drama alle 21 va in scena il primo spettacolo teatrale della settimana: “Siamo Stati ad Elsinore”, scritto e diretto da Francesca Iacoviello e Lisa Severo di Teatro Zenit.

Màt – Settimana della Salute Mentale è un progetto di Azienda USL di Modena, organizzato da Arci Modena, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il sostegno di Camera di Commercio di Modena e ModenaAmoreMio. Media partner TRC Modena, Gazzetta di Modena e RadioliberaMente. Si può seguire il programma su Facebook, Instagram o su www.matmodena.it.