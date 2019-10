“Lungs” di Duncan Macmillan in scena sabato al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia

La nuova drammaturgia inglese, la coppia contemporanea, l’etica ecologica dei nostri anni 2000, due giovani interpreti talentuosi – Sara Putignano e Davide Gagliardini – , una scena nuda e battute a perdifiato: ecco gli essenziali elementi di LUNGS, produzione di Fondazione Teatro Due di Parma, diretta da Massimiliano Farau che sarà in scena al Teatro Piccolo Orologio sabato 19 ottobre alle ore 21.00.

Composta dal virtuoso Duncan Macmillan, drammaturgo e regista inglese della nuova generazione di scrittori, attivo tra teatro, radio, tv e cinema, vincitore di diversi premi tra Inghilterra e Stati Uniti, LUNGS (in italiano “polmoni”) è una pièce semplice, come respirare. E come il respiro ha un ritmo serrato di fiati, violento e delicato, struggente e divertente, singhiozzante per il riso e il pianto. Duncan Macmillan disegna con questo testo un ritratto attuale e ironico di una storia d’amore qualunque, spiazzante e brutalmente onesta, divertente e tagliente: le voci di una generazione per la quale l’incertezza è un modo di vivere, un ambiente liquido in cui fluttuare in due.

La stagione del Teatro Piccolo Orologio si apre con un’altra grande novità, gli aperitivi e gli appuntamenti pre e post spettacolo. Per consolidare ancora di più la collaborazione e la condivisione degli spazi MaMiMò e il Centro Sociale Orologio hanno deciso di proporre un cartellone parallelo alla stagione di spettacoli, con una serie di iniziative che, il venerdì e il sabato all’interno delle sale del Centro Sociale Orologio, accompagneranno gli spettatori prima e dopo l’ingresso in sala. Si comincerà proprio questo sabato, alle 19:30, con il concerto jazz di Riccardo Bursi, giovane attore e musicista.

Gli spazi del Centro Sociale Orologio ospiteranno anche il foyer e la biglietteria del Teatro, il cartellone di eventi collaterali sarà curato dallo “Shield MaMiMò”, storico gruppo di soci dell’Associazione e gli aperitivi saranno a cura del Centro Sociale.

Biglietti: €14 e €12.

