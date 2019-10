Il Comando dei Vigili del fuoco di Modena mette in guardia sul “porta a porta” a nome del Corpo

Sono pervenute al Comando dei Vigili del Fuoco di Modena segnalazioni da parte di aziende e privati cittadini del ricevimento di plichi contrassegno (ritirabili dietro versamento di somme di denaro) recanti loghi e sigle che richiamano i Vigili del Fuoco. Lo stesso ribadisce che il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è un corpo dello Stato incardinato nel Ministero dell’Interno e non effettua vendite o raccolte di denaro “porta a porta” e simili.

Il sostegno a eventuali iniziative di beneficenza da parte dei Comandi Vigili del Fuoco (al momento non in corso nella provincia di Modena) è sempre effettuato in modo palese ed evidente, in spazi pubblici, con il personale riconoscibile dall’uniforme di servizio, dal distintivo di riconoscimento e dal mezzo di colore rosso di istituto e targa sempre iniziante con la sigla “VF”.

Si invita pertanto a diffidare di chiunque si spacci per Vigile del Fuoco vendendo prodotti, abbonamenti a riviste o richieda somme di denaro e a dubitare di pacchi e lettere da parte di presunti Vigili del Fuoco che prevedano il pagamento di qualsivoglia somma per il ritiro.

In caso di qualsiasi dubbio denunciare il fatto alle Forze dell’Ordine e segnalare la cosa alla Sala Operativa 115 dei Vigili del Fuoco.