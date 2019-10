Compatibilità ed incompatibilità Agente in mediazione e Amministratore Immobiliare: oggi un convegno a Bologna

Si è svolto questa mattina a Bologna il convegno organizzato da LAIC (Lega Amministratori Immobiliari Condominiali) insieme ad A.N.A.M.A. (Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari), con il sostegno di Più Mutui Casa sull’emergente tematica relativa alla Compatibilità ed incompatibilità Agente in mediazione e Amministratore Immobiliare, cercando di approfondire opportunità, limiti e percorsi condivisi.

Sono intervenuti oltre al Presidente LAIC, avvocato Lorenzo Cottignoli, il Dott. Paolo Bellini (Vice Presidente nazionale di ANAMA) e il Dott. Alberto Berger (Consulente Immobiliare IAD).

Presenti anche Fabrizio Bassetto (Tecnocasa), Thomas Bizzo (Tempocasa) e Giuliano Piroddi di Più Mutui Casa.

In sala una cinquantina di professionisti del settore immobiliare: agenti in mediazione e amministratori condominiali.

Incontro vivace in cui è emersa a più voci la necessità di un tavolo di confronto di tutto il mondo immobiliare: è fondamentale parlarsi e capire le reciproche istanze, puntando (al di là dei posizionamenti) sulla qualità delle professioni (reale e percepita).