Camminare nella notte per ammirare i pipistrelli, sabato sera ad Albinea

Una camminata serale per ammirare i pipistrelli. La organizza il Ceas con la collaborazione di Lipu, sabato 19 ottobre, alle 21. Il ritrovo sarà nella sede operativa di Albinea, in via Chierici n. 2 (ex scuole medie di Borzano) alle 20.45.

La passeggiata sarà accompagnata dalle guide Luca Bagni e Luca Artoni. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune.

Per maggiori informazioni contattare Luca Bagni 3289242792 – Luca Artoni 3497116057 oppure, l’ufficio ambiente al numero 0522.590206