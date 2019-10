Bologna, varco San Francesco: controllo Ztl, annullati tutti i verbali accertati il 27 e il 28 luglio 2019

Tutti i verbali accertati e notificati dalla telecamera del varco San Francesco per il controllo della Zona a Traffico Limitato (Ztl) nei giorni 27 e 28 luglio 2019 dalle 7 alle 18.30 sono annullati: i veicoli infatti erano deviati a causa di un cantiere allora in corso in Piazza Malpighi sulla corsia in direzione di via Sant’Isaia, ma per un errore la telecamera del varco San Francesco (che si trova all’ingresso di Piazza San Francesco da Piazza Malpighi, nella direzione di via de’ Marchi e via Sant’Isaia) non era stata spenta.

Tutti i cittadini che hanno ricevuto la notifica di un verbale elevato dal varco San Francesco nei giorni 27 e 28 luglio 2019 dalle 7 alle 18.30 non devono presentare alcuna richiesta di annullamento né scritta né telefonica.

In caso di avvenuto pagamento, la domanda di rimborso deve essere inviata all’Ufficio Violazioni Amministrative della Polizia Locale all’indirizzo verbalicodicedellastrada@pec.comune.bologna.it allegando copia del verbale, di un documento di identità, codice Iban dell’intestatario del verbale e copia della ricevuta di pagamento. Se l’intestatario è una ditta, il documento richiesto è quello del legale rappresentante, l’Iban deve essere intestato alla ditta e occorre l’indicazione del numero di Partita Iva.

Tutte le informazioni sui rimborsi si trovano su Iperbole a questo link