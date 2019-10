Reggio Emilia: 39enne georgiano trovato morto in casa dal coinquilino

Nella tarda mattina di oggi, gli agenti della Squadra Volante di Reggio Emilia sono intervenuti in via Leoncavallo unitamente a personale 118, dove un uomo aveva trovato il proprio coinquilino riverso a terra, privo di vita. La vittima, I.K., 39enne di nazionalità georgiana, è risultato essere assuntore di sostanze stupefacenti. Le cause del decesso sono tuttora in fase di accertamento. Dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica non sono tuttavia emerse tracce tali da ricondurre l’evento ad opera di terzi. La salma è stata rimossa e rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.