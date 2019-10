Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 18 ottobre

La giornata sarà caratterizzata dal transito di nubi prevalentemente di tipo medio-alto.

Gli addensamenti potranno risultare a tratti compatti sull’Emilia occidentale, dove non è esclusa qualche isolata e debole pioggia, più probabile sul crinale appenninico; sulla Romagna prevalenza di ampie schiarite. Temperature: minime in aumento con valori compresi tra 14/15°C della pianura emiliana e 17/18°C della fascia costiera; massime in lieve calo sull’Emilia centro-occidentale con valori attorno a 18/19°C, stabili altrove e comprese tra 20°C e 22°C.Venti: deboli sudoccidentali sui rilievi; deboli o molto deboli di direzione variabile sulle aree di pianura e sulla costa. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)