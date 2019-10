Positivo al test con etilometro il 45enne che ieri ha travolto due donne a Castellarano

Aveva un tasso alcolico di oltre 4 volte superiore il limite massimo consentito: questo l’esito del test con l’etilometro cui è stato sottoposto il conducente dell’autocarro che ieri pomeriggio ha travolto due donne nel passaggio pedonale che costeggia via della Pace a Castellarano. Per questi motivi il 45enne, a cui è stata subito ritirata la patente, è stato denunciato dai Carabinieri di Castellarano e Baiso alla Procura di Reggio Emilia con l’accusa di lesioni stradali gravissime e guida in stato d’ebbrezza.

L’incidente poco dopo le 17.00 quando i Carabinieri delle stazioni di Baiso e Castellarano intervenivano in via della Pace di Castellarano per i rilievi. Sul posto i militari accertavano che un autocarro Ducati Maxi cassonato, condotto da un 45enne originario di Sassuolo e residente a Baiso, proveniente da Sassuolo nell’immettersi in via della Pace fuoriusciva dalla sede stradale finendo sul marciapiede travolgendo due donne: una 61enne e una 76enne entrambe di Castellarano. La 76enne veniva sbalzata: soccorsa è stata trasportata all’Ospedale di Baggiovara. La 61enne rimaneva schiacciata sotto l’autocarro: liberata dai vigili del fuoco di Sassuolo, a mezzo elisoccorso, veniva condotta all’Ospedale di Bologna. Entrambe sono state ricoverate in prognosi riservata. Sulle esatte cause dell’incidente sono in corso gli accertamenti a cura dei carabinieri di Baiso e Castellarano che hanno tuttavia verificato con il conducente dell’autocarro si fosse messo alla guida dopo aver fatto uso smodato di alcolici. Sottoposto ai controlli con l’etilometro è risultato aver un tasso alcolico superiore ai 2 g/l. Lo stesso è stato quindi denunciato.