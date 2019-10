Mario Ventura domenica a ‘Il tè delle 5’

L’Associazione Artistica INarte, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, il Circolo Nuraghe, l’associazione di fotografia Framestorming e gli Amici della Musica Nino Rota domenica 20 ottobre 2019, alle ore 17, a Villa Cuoghi in Via Gramsci, rinnovano il rito de ‘Il tè delle 5’, che unsice un evento lettereario con la possibilità di ritrovarsi e stare insieme.

Domenica il protagonista è Mario Ventura, la cui ultima fatica è ‘Dal Ventre’ edito nel 2019 da CartaCanta, un romanzo ricco di colpi di scena che catalizza l’attenzione del lettore e lo pone di fronte al dramma di un’umanità perduta e infine ritrovata dal protagonista Gianguido, scrittore mancato, che comincia una nuova vita come agente immobiliare in un immaginario paese toscano, insieme a Lea, atleta dalla brillante carriera tragicamente interrotta, ma una serie di singolari, inquietanti e tragici eventi ha inizio.

Accompagnano la presentazione, condotta dal giornalista Alberto Venturi, le letture proposte dall’attrice Franca Lovino e l’accompagnamento musicale della flautista Elena Montorsi.