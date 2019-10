Le condoglianze del Partito Democratico per la morte Franco Rovatti

Il gruppo consigliare del Partito Democratico esprime la sua vicinanza alla famiglia, ai parenti e a tutti i soci del Circolo I^ Maggio di Sassuolo per la scomparsa di Franco Rovatti. Figura di riferimento fondamentale per la vita del circolo, e del quartiere, era stato eletto per la prima volta presidente nel 2001, poi dopo una parentesi, lo era stato di nuovo ininterrottamente per gli ultimi dieci anni.

Anche dopo che la malattia aveva cominciato a condizionarne la vita quotidiana, non aveva smesso di impegnarsi per il circolo, per le sue attività, per la sua gestione, con una fedeltà e una dedizione veramente ammirevole. E’ stato punto di riferimento per l’associazionismo cittadino, convinto che fosse necessario lavorare per una città aperta e accogliente. Il circolo, il quartiere e tutta la città sentiranno la sua mancanza, la mancanza di una persona dalla disponibilità e dalla generosità veramente rare.