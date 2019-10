“Io spik inglish”: a Reggio Emilia gli studenti insegnano l’inglese agli over 55

Prosegue la positiva esperienza dei corsi di inglese tenuti da studenti degli Istituti superiori e rivolti a persone over 55. Il servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia, la cooperativa sociale Reggiana Educatori e l’Istituto superiore ‘Blaise Pascal’, propongono infatti dal 4 novembre la decima edizione di ‘Io Spik Inglish’, corso per imparare la lingua inglese, tenuto dagli studenti delle classi quarte (indirizzo linguistico) alle persone che hanno già compiuto 55 anni o li compiono entro l’anno solare.

Il corso, gratuito, viene organizzato su due livelli: principianti, per chi vuole conoscere i vocaboli di base; elementare, per chi vuole migliorare le nozioni grammaticali.

L’inizio è fissato per lunedì 4 novembre (per entrambi i livelli) e le iscrizioni saranno aperte da martedì 22 ottobre 2109.

Le sette lezioni nelle quali è articolato ogni corso si tengono nelle aule dell’Istituto ‘Pascal’ (via Makallè 12), un giorno a settimana, dalle 14.30 alle 16. I posti a disposizione per partecipare a ‘Io spik inglish’ quest’anno sono 15 per ogni livello.

Per iscriversi occorre presentarsi personalmente con un documento d’identità da martedì 22 ottobre, all’Urp-Comune Informa di via Farini 2/1, dove sarà possibile ritirare il tagliando di prenotazione del corso. Gli iscritti devono essere residenti nel comune di Reggio Emilia.

