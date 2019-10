Domenica si corre con “Il ragazzo e la ragazza più veloci di Sassuolo”

Domenica, nella splendida cornice delle Fiere d’Ottobre in piazza Martiri Partigiani, si terrà la tradizionale manifestazione sportiva “Il ragazzo e la ragazza più veloci di Sassuolo”, organizzata da Delta Atletica, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport e il Rotary Club di Sassuolo. L’appuntamento, riservato a tutti gli studenti nati tra il 2013 e il 2006, è riservato esclusivamente agli studenti iscritti in istituti sassolesi.

“Ogni anno – commenta Daniele Morandi, presidente della Delta Atletica Sassuolo – portiamo in piazza oltre un centinaio di bambini e ragazzi a divertirsi. Proprio il divertimento deve essere alla base di ogni attività ludico motoria rivolta alle giovanissime generazioni. Ricordiamo a tutti che nelle segreterie di ogni scuola sono disponibili i tagliandi per potersi iscrivere alla manifestazione, da compilare e consegnare non alle insegnanti ma direttamente domenica al tavolo delle iscrizioni, tra le ore 15 e le ore 15,45. Sarà comunque possibile iscriversi sul posto domenica pomeriggio”.

All’istituto più numeroso, calcolato dal rapporto tra numero dei bambini che frequentano la scuola e numero dei bambini iscritti, verrà inoltre dato un buono spesa del valore di euro 100. Medaglia d’oro al primo di ogni categoria e a tutti di partecipazione. In caso di pioggia la manifestazione potrebbe venire annullata.

Per qualsiasi informazione: Daniele 335 6220567.