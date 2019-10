Castellarano: furgone esce di strada e travolge due donne sul marciapiede

Due donne sono rimaste ferite, una delle quali in modo gravissimo, investite da un furgone, ieri pomeriggio a Castellarano. E’ successo poco dopo le 17 quando un autocarro Ducato condotto da un 45enne di Baiso, mentre si immetteva in viale della Pace è uscito dalla sede stradale finendo sul marciapiede dove ha investito le donne di 75 e 61 anni.

La 61enne è rimasta schiacciata sotto il furgone ed è stato necessario l’intervento dei Vigli del fuoco per liberarla. La donna, a mezzo elisoccorso, è stata trasportata e ricoverata all’Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni nel reparto rianimazione. All’ospedale di Baggiovara, anche lei in serie condizioni, è stata ricoverata la 75enne. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro i Carabinieri.