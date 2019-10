Intorno alle 10 di questa mattina una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta a San Lazzaro di Savena in via Croara, per il salvataggio di un capriolo rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello. La squadra ha provveduto ad allargare le sbarre del cancello attraverso l’uso di un allargatore elettrico e a liberare il capriolo che si è subito allontanato dal luogo dell’intervento.