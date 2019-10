Artigiano morto in schianto a Masone di Reggio Emilia

Alberto Benassi, artigiano 53enne di Pieve Modolena, ha perso la vita ieri mattina intorno alle 7.00 in un grave incidente stradale avvenuto lungo la via Emilia a Masone. Benassi viaggiava alla guida di un Fiat Fiorino che, per cause da accertare, all’altezza dello stabilimento della Progeo è stato centrato da un’Audi A6 sulla quale viaggiavano due giovani modenesi. Pare che l’auto abbia invaso la corsia opposta centrando il furgone. Nonostante i soccorsi per Benassi non c’è stato nulla da fare. Sull’auto ad avere la peggio una ragazza 21enne che viaggiava a fianco del conducente 20enne. La giovane è stata ricoverata al Santa Maria Nuova in codice 2, quindi non avrebbe riportato ferite gravi.