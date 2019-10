Anziani e sicurezza, incontro pubblico di Lapam venerdì 18 ottobre al Circolo Arci

A Maranello si parla di truffe e raggiri a danno degli anziani. Venerdì 18 ottobre alle 20.45 al Circolo Arci in Via Dino Ferrari è in programma “Più sicuri insieme – Campagna sicurezza per gli anziani”, un incontro pubblico organizzato da Lapam Confartigianato con il patrocinio del Comune di Maranello in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e fornire consigli utili sui possibili rischi in particolare per la popolazione anziana ed è rivolta a tutta la cittadinanza.