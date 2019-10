San Lazzaro: sabato la Mediateca Igor Pallante festeggia 8 anni di attività

Una giornata dedicata alla creatività, alla moda, ma soprattutto al compleanno del Mip – Modateca Igor Pallante, che spegnerà le candeline il 19 ottobre, in Mediateca, dalle 15 alle 21.

In occasione del suo 8° anniversario il MIP diventa simbolo concreto di quella ricerca continua, di quella passione inesauribile, di quella curiosità senza confini che caratterizzano tutte le persone che fanno della creatività una scelta di vita. Durante la giornata verrà presentata anche la nuova Associazione “Friends of MIP”, responsabile dell’organizzazione degli eventi in Modateca e delle attività del fondo bibliotecario dedicato alla moda e al design. Tutti coloro che lo desiderano potranno associarsi per poter far parte degli eventi futuri, essere sempre aggiornati sulle attività e dimostrare il proprio sostegno a favore di questo ambizioso progetto.

La festa inizierà alle 15.00 con il MIP Market, primo mercatino artistico in Mediateca, con opere di artigiani e artisti specializzati nel riciclo creativo e nel vintage, per uno shopping consapevole e di alta qualità.

Dalle 19, dopo il saluto istituzionale e la presentazione del progetto Mip a cura di Omar Pallante di Arte Vetrina Project, si terrà la Narra-sfilata “Yadu” a cura dell’associazione Vicini D’istanti. Si tratta di una performance artistica in cui gli abiti realizzati dai sarti richiedenti asilo sfileranno in un defilé a tappe scandite da un dialogo tra un giovane guineano e un italiano. La performance metterà a confronto due visioni degli stessi luoghi, quella di un turista europeo e quella di un giovane alla ricerca di una nuova occasione di vita in Italia. La giornata di festa si concluderà con un aperitivo etnico.

Progetto MIP

Il progetto nato otto anni fa dalla collaborazione tra il Comune di San Lazzaro, la Famiglia Pallante e lo studio creativo ARTE VETRINA PROJECT ha dato vita ad una “Biblioteca” all’interno della Mediateca di San Lazzaro dedicata alla moda, al design e alla creatività. Una biblioteca nella biblioteca che vuole essere spazio culturale, aperto a tutti, con l’obiettivo ambizioso di trasformarsi in un punto di riferimento per l’arte, la moda, il retail e il visual merchandising.