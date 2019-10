Proseguono i controlli dei Carabinieri per la prevenzione e il contrasto dei reati predatori

I Carabinieri stanno proseguendo a ritmo serrato nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e contrasto dei reati predatori.

In tale quadro, ieri pomeriggio, verso le ore 17.00 a Formigine, sono state fermate e controllate quattro persone a bordo di un’autovettura Audi. Le circostanze di tempo e di luogo e l’atteggiamento alquanto sospetto dei quattro, hanno indotto i militari ad effettuare una perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati oggetti atti allo scasso, radio ricetrasmittenti, una pistola giocattolo ed altro ancora. Per i quattro, due italiani e due dell’est Europa, di età compresa tra i 27 ed i 52 anni, è scattata la denuncia in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e guida senza patente.