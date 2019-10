Si svolgeranno giovedì 17 ottobre alle ore 15,15, partendo dalle camere ardenti dell’Ospedale di Sassuolo per la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio, i funerali di Carmelo Sicari, 74 anni – per mezzo secolo titolare della Pizzeria Balaton di via Ciro Menotti a Sassuolo – stroncato da un infarto la scorsa notte. Dopo le esequie la salma proseguirà per l’ara crematoria di Modena. Questa sera alle 19,00 recita del Rosario presso l’Ospedale.

Sicari lascia la moglie Laura e la figlia Barbara.