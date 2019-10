Giole Dix in Onderòd apre la Stagione di prosa del Teatro De André

Venerdì 18 ottobre, alle 21.00, inizia la stagione di prosa del Teatro De André di Casalgrande. In cartellone dieci appuntamenti che vedono un’esplorazione di stili e registri diversi ma di alto livello. Da volti notissimi come Rocco Papaleo, Cristicchi e Maria Amelia Monti, a nomi meno conosciuti al grande pubblico come Davide Enia, vincitore del premio Hystrio Twister 2019.

Il primo appuntamento sarà Onderòd di e con Giole Dix. Lo spettacolo di venerdì 18 è già esaurito (ricordiamo l’appuntamento ad abbonati e prenotati).