Gestione imprese trasporto merci e viaggiatori: entro il 19 novembre domande alla Provincia

E’ disponibile sul sito internet della Provincia l’avviso per presentare le domande di ammissione all’esame di abilitazione professionale per gestire un’impresa di trasporto su strada di merci in conto terzi o di viaggiatori. Il termine per le domande alla Provincia è il 19 novembre (entro le 12,30); per informazioni 059 209909.

L’esame si svolgerà il 2 dicembre nell’aula magna dell’istituto Fermi, in via Luosi 23 a Modena; tra le materie il diritto civile, la gestione di un’impresa e la sicurezza stradale.

L’elenco completo dei quiz e dei casi pratici è disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.