Chiusure per una notte sull’A1

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmate attività di ispezione alle opere d’arte, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

per una notte, dalle 22:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fidenza, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, si potrà percorrere la SS9 Via Emilia, per circa 30 km verso Parma, con ingresso, sulla A1 alla stazione autostradale di Fidenza, per proseguire in direzione di Bologna. Questo percorso potrà essere utilizzato anche da chi proviene dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Inoltre, dalle 20:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fidenza, verso Bologna e sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”, tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.