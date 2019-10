Attraversando l’Appennino, roadtour del GAL

Prenderà il via a Zocca, il roadtour organizzato dal GAL Antico Frignano Appennino Reggiano per l’anno 2019. Sarà una settimana itinerante, da lunedì 21 a lunedì 25 ottobre in cui il GAL attraverserà l’Appennino modenese e reggiano con 9 tappe in 9 diversi Comuni:

21 -ore 9.30 Zocca

22 -ore 9.30 Sestola

23 -ore 9.30 Serramazzoni, ore 14.30 Pievepelago

24 -ore 9.30 Canossa, ore 20.30 Castelnovo Monti

25 -ore 9.30 Ventasso-Busana, ore 14.30 Villa Minozzo

28 -ore 15 Palagano.

L’obiettivo è far conoscere a tutte le imprese, cittadini, enti pubblici ed associazioni i bandi ed i progetti già aperti e quelli che saranno messi in campo nei prossimi mesi. Un’anticipazione? Parleremo di due bandi aperti per investimenti in imprese agricole e valorizzazione dei castagneti; un progetto legato alle produzioni enogastronomiche locali ed uno dedicato al turismo sportivo ed escursionistico. Per il prossimo futuro, nel Piano di Azione Locale 2014-2020 (PAL) sono già definiti obiettivi ed attività significative sui temi legati alle start-up e alla valorizzazione forestale. Molte sfide dunque per sostenere le imprese del territorio con strumenti ed azioni concrete, a dimostrazione dell’investimento che il GAL continua a proporre in favore delle potenzialità dell’Appennino. Per tutte le informazioni, è possibile visitare il sito www.galmodenareggio.it, la pagina Facebook ed il profilo Linked-in.