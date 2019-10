Torna la 39° Camminata della Carovana in una speciale edizione plastic free

Torna domenica 20 ottobre la 39° Camminata della Carovana, l’evento organizzato dall’A.s.d. Podistica Formiginese con il patrocinio del Comune di Formigine, in una speciale edizione sostenibile, per la prima volta senza l’uso di plastica. Appuntamento fisso nel calendario degli appassionati, la Camminata della Carovana prevede competizioni adatte a podisti di ogni livello, con ritrovo in Piazza Calcagnini alle ore 8.00 e partenze previste per le ore 9.00.

La 29° Carovana Half Marathon con i suoi 21,097 km è aperta a tutti gli atleti dai 18 anni in su tesserati per Atletica Leggera e/o Podismo, con oltre 70 premi riservati alle diverse categorie. Oltre alla premiazione dei primi 10 uomini e delle prime 5 donne classificate, la gara – oltre alle consuete medaglie – prevede premi in Lambrusco Grasparossa DOP e Parmigiano Reggiano Hombre per i primi 300 iscritti. È possibile iscriversi al costo di 10 euro (15 euro dopo il 18 ottobre) al numero 059/530916 o scrivendo all’indirizzo paolocavazzuti65@gmail.com, o fino a venerdì 18 anche online su modenacorre.it. La mezza maratona sarà inoltre valida come nona prova del Grand Prix Suzuki Krycar 2019, il 7° Campionato Modenese di Podismo.

I podisti meno esperti potranno invece partecipare alla camminata non competitiva, articolata lungo le campagne di Formigine in tre percorsi dalla diversa lunghezza: breve (3 km), medio (8,8 km) e lungo (14,5 km). Gli adulti partecipanti riceveranno Lambrusco Grasparossa DOP Rossofosco, mentre i ragazzi saranno premiati con cioccolata e succhi di frutta. Una classifica speciale per le scuole premierà invece i gruppi scolastici più numerosi: soltanto l’edizione dell’anno passato ha infatti registrato oltre 1000 iscrizioni presso le scuole del territorio fra studenti, genitori e insegnanti. È possibile iscriversi direttamente in loco o al numero 059/530916 al costo di 2,00 euro. Per tutti gli eventi è garantita l’assistenza medica a cura di AVAP Formigine.