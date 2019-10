Rassegna “Festival!” cinema d’essai al Boiardo di Scandiano: mercoledì “Il Traditore”

Continua con buon riscontro di pubblico la rassegna “Festival!” di cinema d’essai al Boiardo di Scandiano che è partita dopo la pausa estiva lo scorso 3 ottobre e domani, mercoledì 16 ottobre, proporrà il film “Il Traditore” con la regia di Marco Bellocchio e una superlativa interpretazione di Pierfrancesco Favino nei panni del primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata, Tommaso Buscetta.

All’inizio degli anni 80 è guerra tra le vecchie famiglie della mafia, Totò Riina e i Corleonesi. In palio c’è il controllo sul traffico di droga.

Alla festa di riconciliazione delle ‘famiglie’ Tommaso Buscetta sente il pericolo.

Decide di emigrare in Brasile per seguire i suoi traffici e allontanarsi dai Corleonesi che si accaniranno su due dei suoi figli e il fratello rimasti in Sicilia, e lui stesso è braccato anche in Brasile.

Ma prima della mafia è la polizia brasiliana ad arrestarlo. Ora ci sarà l’estradizione e la morte sicura in Italia. Ma il giudice Giovanni Falcone, interpretato nel film da Fausto Russo Alesi, gli offre un’alternativa: collaborare con la giustizia. Per il codice d’onore della mafia equivale a tradire.

Grazie alle sue rivelazioni viene istruito il Maxi-Processo con 475 imputati.

Le sentenze decimano la mafia, ma Totò Riina è ancora latitante.

La risposta è l’attentato a Falcone e alla sua scorta. Buscetta decide di fare nomi eccellenti della politica, è il testimone in numerosi processi e diventa sempre più popolare.

Marco Bellocchio prende Tommaso Buscetta e ne fa un personaggio tragico shakespeariano, una figura fatta di ombre e drammi che racconta con stile lineare e cronachistico. Nelle pieghe del racconto e nei chiaroscuri del personaggio, il regista piazza i suoi tocchi più personali, elevando così il film. Ottimo il cast: Favino, certo, ma anche Fabrizio Ferracane e tutti i comprimari, con scene come quella del confronto al maxiprocesso tra Buscetta e Calò davvero superlative.

Il prossimo film in cartellone sarà mercoledì prossimo 23 ottobre “Genitori quasi perfetti” della regia di Laura Chiossone con fra gli altri Anna Foglietta e Lucia Mascino.