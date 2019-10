Pavullo: controlli stradali per prevenire condotte di guida pericolose per la sicurezza degli utenti

Proseguono i servizi di controllo e sicurezza stradale effettuati dall’Arma di Pavullo su tutto il territorio. Ieri un giovane dell’est Europa è stato sorpreso alla guida della sua autovettura con un tasso alcolico di oltre 1.30 g/l.Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza con contestuale sospensione della patente di guida. Un altro controllo si è concluso con il deferimento del conducente, un diciannovenne del luogo, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, avendo rilevato, dalle analisi tossicologiche, la positività a sostanze stupefacenti; anche per quest’ultimo neopatentato, è scattato il ritiro immediato della patente.