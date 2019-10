Mirandola, la nuova giunta si presenta alle aziende del Distretto Biomedicale

La nuova giunta Comunale di Mirandola si presenta alle aziende del Distretto Biomedicale. E lo fa con un incontro, domani mercoledì 16 ottobre 2019, presso la sala consiliare del Comune di Mirandola a partire dalle ore 18.00.

Oltre al Sindaco Alberto Greco, saranno presenti: Letizia Budri, assessore alla Qualità urbana, Ricostruzione e Sviluppo sostenibile; Antonella Canossa, assessore alle Politiche sociali, Salute, Diritti e Mobilità; Giuseppe Forte, assessore alle Politiche economiche e Benessere sociale; Fabrizio Gandolfi, assessore allo Sviluppo del territorio; Marina Marchi, assessore alla Cultura e all’Innovazione.

L’incontro, promosso dall’Amministrazione Comunale di Mirandola in collaborazione con Gruppo RPM Media, sarà anche l’occasione per presentare il progetto “Il Distretto Biomedicale Mirandolese a Innovabiomed 2020”.

Prossimo alla sua seconda edizione, Innovabiomed – organizzato da Veronafiere in collaborazione con www.distrettobiomedicale.it – si terrà a Verona il 10 e 11 marzo 2020. L’evento, elude il format della fiera tradizionale o congresso scientifico, preferendo quello innovativo del network place per mettere in connessione discipline, competenze e professionalità diverse. Contribuendo in questo modo alla crescita di un settore di primaria importanza per il Paese, e nel quale le aziende del territorio di Mirandolese, giocano un ruolo di primo piano, anche a livello internazionale. Ragione questa che le vedrà con ogni probabilità protagoniste ad Innovabiomed 2020, con un’area appositamente dedicata.